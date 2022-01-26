Требования для въезда в Таиланд

Информация о Визе Типы виз и необходимые документы можно найти на https://moscow.thaiembassy.org/ru/page/cate-7700-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B7?

Как подать на Туристическую визу (TR/STV) / Транзитную визу ? https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/tha) по меньшей мере за 15 рабочих дней до планируемого отправления: Заявитель должен предоставить все необходимые документы, которые указаны ниже, в визовый центр VFS Global для подачи заявления на визу

Как подать на другие визы ? Для всех видов ВИЗ, кроме туристических (TR/STV), заявитель должен отправить все необходимые документы для получения одобрения получения визы на visa.rtemoscow@gmail.com для рассмотрения не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого отъезда. После получения одобрения по электронной почте заявители могут подать заявление на получение визы ТОЛЬКО в VFS Global .

Языки документов Все документы должны быть на английском языке или на русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык.

Полностью вакцинированные путешественники? (1) Лица, вакцинированные от Ковид-19 вакциной, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения или Министерством Здравоохранения Таиланда не менее чем за 14 дней до отъезда.



(2) Путешествующие, которые переболели COVID-19 и у которых есть сертификат о выздоровлении от COVID-19 и сертификат о вакцинации одной дозой одобренной вакциной.



(3) Путешественники в возрасте от 12 до 17 лет, путешествующие в Таиланд без сопровождения, должны получить как минимум 1 дозу одобренной вакциной.

Какие вакцины одобрены Таиландом? Одобрены для программ Test and Go / «Песочница»



1. CoronaVac (Sinovac) - 2 doses

2. AstraZeneca / Covishield - 2 doses

3. Pfizer BioNTech - 2 doses

4. Janssen (Johnson&Johnson)

5. Moderna - 2 doses

6. COVILO (Sinopharm) - 2 doses

7. Sputnik V - 2 doses

8. Covaxin (Bharat Biotech) - 2 doses



Одобрены только для программы «Песочница»

9. Medigen - 2 doses

10. Sputnik Light - 1 dose

Таиланд признает комбинированную (смешанную) вакцинацию? Таиланд полностью признает смешанную вакцинацию. Однако, ваша вторая доза должна быть введена в соответствии с рекомендованными сроками для каждого типа вакцины (первой дозы) - 1-ая доза Sinovac / 2-ая доза через 2 недели;

- 1-ая доза AstraZeneca / 2-ая доза через 4 недели;

- 1-ая доза Pfizer-BioNTech / 2-ая доза через 3 недели;

- 1-ая доза Moderna / 2-ая доза через 4 недели;

- 1-ая доза Sinopharm / 2-ая доза через 3 недели;

- 1-ая доза Sputnik V / 2-ая доза через 3 недели.

Дети младше 18 лет Дети младше 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации. Они могут быть добавлены к заявке одного из своих родителей в секции «Личная информация».

Дети младше 6 лет Им не нужно предъявлять тест RT-PCR перед отъездом, но они должны путешествовать с родителями / опекунами, по прибытии они должны сдать анализ слюны (RT-PCR).

Голубая зона Найдите более подробную информацию на : https://www.tatnews.org/2021/12/thailand-increases-blue-zone-destinations-to-26-eases-more-covid-19-curbs-nationwide/



Что такое отели SHA Extra+ Отели SHA Extra + это отели, которые соответствуют стандартам «Amazing Thailand Safety and Health Administration» и могут быть использованы в качестве отелей по программе Песочница, а также в качестве мест, которые предназначены для ожидания результатов ваших ПЦР-тестов с обратной транскрипцией по программе Test and Go Список всех отелей стандарта «SHA Extra+» доступен на сайте :

https://web.thailandsha.com/shaextraplus





Бронирование номеров в Отелях «SHA Extra+» для Программы «Песочница» -Прилетающие на Пхукет между 18:01 и 00:00 местного времени должны будут бронировать номер на 8 дней (день прилета считается как «нулевой день»).

-Прилетающие на Пхукет между 00:01 и 18:00 местного времени должны будут бронировать номер на 7 дней (день прилета считается как «первый день»).

Как записаться на ПЦР для Пхукета - Записаться на ПЦР можно прямо на сайте www.thailandpsas.com

ПЦР для Программы Test and Go (Кроме Пхукета) - Записаться на ПЦР тест можно прямо связаться с отелей. - По прибытию, необходимо будет пройти 1 ПЦР теста на КОВИД-19 и 1 теста на антиген в разное время за свой счет. Первый ПЦР тест будет сдан сразу по прибытию. Можно выходить из своих номеров отеля можно будет только после получения отрицательных результатов первого теста. - второй тест на антиген необходимо будет сдать на 5 день.

Что такое отели AQ ? AQ – обязательный оплачиваемый самостоятельно 10-дневный карантин для невакцинированных путешественников. Список учреждений AQ прилагается : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit?fbclid=IwAR0AJHmSh-0juwaP2Ow1l2vsDyRb-bx4pUkHSXnSFMxYX406xAYRRqSjmoo#gid=2132420569

Как забронировать на AQ? - Можно связаться прямо с отелей. - https://entrythailand.go.th - https://asqthailand.com - https://asq.locanation.com - https://asq.ascendtravel.com - https://www.agoda.com/quarantineth

Трансфер из аэропорта Расстояние от аэропорта до отеля должно быть не более 5 часов.

Рейсы на Пкукет - Путешествующие должны прилетать на Пхукет прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Пкукет из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Пкукет только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок- Пкукет, номера рейсов No. PG5275, PG5279 - Рейсы на Пкукет через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок- Пкукет. Любые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься. - Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок- Пкукет» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Пкукет.

Рейсы в Самуй - Путешествующие должны прилетать в Кох Самуи прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Самуи из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Самуи только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок-Самуи, номера рейсов No. PG5125, PG5171 - Рейсы в Кох Самуи через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок-Самуи. Любоые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься. - Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок-Самуи» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Самуи.

В случае ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата теста ОТ-ПЦР. Найдите более подробную информацию на : https://www.tatnews.org/2022/02/thailand-reopening-exemption-from-quarantine-test-go/

Международный транзит в Бангкоке Если я путешествую через Таиланд транзитом в другую страну (не проходя через иммиграционный контроль), необходимо ли мне регистрироваться на Thailand Pass? - Нет. Однако, вам необходимо иметь при себе подтверждение страхования на сумму не менее 20 000 долларов, а также результаты ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2?fbclid=IwAR2CtZtK9Cc0xidCztgpqMEgIaR8aB9PBarMHR9QsyjgGVrWfsJDjJ0MatQ