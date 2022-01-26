Требования для въезда в Таиланд
с 1 марта 2022
* Заявителям необходимо подавать заявку как минимум за 7 дней до предполагаемой даты вылета.
** Спутник лайт одобрен только для программы «Песочница»
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Полностью Вакцинированные путешественники
|Невакцинированные путешественники
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Программа
|TEST AND GO
|SANDBOX
Программа «Песочница»
|Alternative Quarantine (AQ)
|Карантин
|1-й день
|7 дней
|10 дней
|Зона
|Голубая зона
|Голубая зона
|Все зоны
|Шаг №1
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Необходимые документы
- Пасспорт
- Сертификат о вакцинации на АНГЛИЙСКОМ
- Подтвержденная резервация Отеля SHA Extra+ или Отеля AQ на 1-й день
- Свидетельство о предоплате 1 требуемых ОТ-ПЦР теста и 1 теста на антиген (self ATK method), а также Трансфер из аэропорта.
- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.- Виза (если требуется)
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Необходимые документы:
- Пасспорт
- Сертификат о вакцинации на АНГЛИЙСКОМ
- Подтвержденная резервация Отеля SHA Extra+ на 7 дней.
- Свидетельство о предоплате 1 требуемых ОТ-ПЦР теста и 1 теста на антиген (self ATK method), а также Трансфер из аэропорта.
- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.- Виза (если требуется)
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Необходимые документы:
- Пасспорт
- Подтвержденная резервация пакета Отеля AQ на 10 дней. (Влючая требуемые ОТ-ПЦР тесты и Трансфер из аэропорта)
- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.
- Виза (если требуется)
|Шаг №2
|Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th , заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)
|Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th , заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)
|Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th, заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)
|Шаг №3
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Подготовка документов:
1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.
2.Thailand Pass QR Code
3. Документы Шаг №1
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Подготовка документов:
1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.
2.Thailand Pass QR Code
3. Документы Шаг №1
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Подготовка документов:
1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.
2.Thailand Pass QR Code3. Документы Шаг №1.
|Шаг №4
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Прибыли в Таиланд:
- Необходимо загрузить и установить указанное приложение для отслеживания.
- Необходимо сдать первый ПЦР тест, который вы забронировали и оплатили.
- Должны проследовать из Аэропорта в Отель категории «SHA Extra+» на транспорте, организованном отелем заранее и дождаться результатов ОТ-ПЦР теста в номере отеля.- После результата ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вы сможете выходить из отеля.
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Прибыли в Таиланд:
- Необходимо загрузить и установить указанное приложение для отслеживания.
- Необходимо сдать первый ПЦР тест, который вы забронировали и оплатили.
- Должны будет проследовать из Аэропорта в Отель категории «SHA Extra+» на транспорте, организованном отелем заранее и дождаться результатов ОТ-ПЦР теста в номере отеля.- После результата ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вы сможете выходить из отеля.
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Прибыли в Таиланд:
- Должны проследовать из Аэропорта в Отель на транспорте, организованном отелем заранее- 10 дней в Отеле AQ Hotel.
Важная Информация
|Информация о Визе
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Типы виз и необходимые документы можно найти на
https://moscow.thaiembassy.org/ru/page/cate-7700-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B7?
|Как подать на Туристическую визу (TR/STV) / Транзитную визу ?
|Заявитель должен предоставить все необходимые документы, которые указаны ниже, в визовый центр VFS Global для подачи заявления на визу (https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/tha) по меньшей мере за 15 рабочих дней до планируемого отправления:
|Как подать на другие визы ?
|Для всех видов ВИЗ, кроме туристических (TR/STV), заявитель должен отправить все необходимые документы для получения одобрения получения визы на visa.rtemoscow@gmail.com для рассмотрения не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого отъезда. После получения одобрения по электронной почте заявители могут подать заявление на получение визы ТОЛЬКО в VFS Global.
|Языки документов
|Все документы должны быть на английском языке или на русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык.
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Полностью вакцинированные путешественники?
|(1) Лица, вакцинированные от Ковид-19 вакциной, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения или Министерством Здравоохранения Таиланда не менее чем за 14 дней до отъезда.
(2) Путешествующие, которые переболели COVID-19 и у которых есть сертификат о выздоровлении от COVID-19 и сертификат о вакцинации одной дозой одобренной вакциной.
(3) Путешественники в возрасте от 12 до 17 лет, путешествующие в Таиланд без сопровождения, должны получить как минимум 1 дозу одобренной вакциной.
|Какие вакцины одобрены Таиландом?
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Одобрены для программ Test and Go / «Песочница»
|Таиланд признает комбинированную (смешанную) вакцинацию?
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Таиланд полностью признает смешанную вакцинацию. Однако, ваша вторая доза должна быть введена в соответствии с рекомендованными сроками для каждого типа вакцины (первой дозы)
- 1-ая доза Sinovac / 2-ая доза через 2 недели;
|Дети младше 18 лет
|Дети младше 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации. Они могут быть добавлены к заявке одного из своих родителей в секции «Личная информация».
|Дети младше 6 лет
|Им не нужно предъявлять тест RT-PCR перед отъездом, но они должны путешествовать с родителями / опекунами, по прибытии они должны сдать анализ слюны (RT-PCR).
|Голубая зона
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Найдите более подробную информацию на :
https://www.tatnews.org/2021/12/thailand-increases-blue-zone-destinations-to-26-eases-more-covid-19-curbs-nationwide/
|Что такое отели SHA Extra+
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Отели SHA Extra + это отели, которые соответствуют стандартам «Amazing Thailand Safety and Health Administration» и могут быть использованы в качестве отелей по программе Песочница, а также в качестве мест, которые предназначены для ожидания результатов ваших ПЦР-тестов с обратной транскрипцией по программе Test and GoСписок всех отелей стандарта «SHA Extra+» доступен на сайте :
https://web.thailandsha.com/shaextraplus
|Бронирование номеров в Отелях «SHA Extra+» для Программы «Песочница»
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-Прилетающие на Пхукет между 18:01 и 00:00 местного времени должны будут бронировать номер на 8 дней (день прилета считается как «нулевой день»).
|Как записаться на ПЦР для Пхукета
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- Записаться на ПЦР можно прямо на сайте www.thailandpsas.com
|ПЦР для Программы Test and Go (Кроме Пхукета)
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- Записаться на ПЦР тест можно прямо связаться с отелей.
- По прибытию, необходимо будет пройти 1 ПЦР теста на КОВИД-19 и 1 теста на антиген в разное время за свой счет. Первый ПЦР тест будет сдан сразу по прибытию. Можно выходить из своих номеров отеля можно будет только после получения отрицательных результатов первого теста.- второй тест на антиген необходимо будет сдать на 5 день.
|Что такое отели AQ ?
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AQ – обязательный оплачиваемый самостоятельно 10-дневный карантин для невакцинированных путешественников.
Список учреждений AQ прилагается :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit?fbclid=IwAR0AJHmSh-0juwaP2Ow1l2vsDyRb-bx4pUkHSXnSFMxYX406xAYRRqSjmoo#gid=2132420569
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Как забронировать на AQ?
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- Можно связаться прямо с отелей.
- https://entrythailand.go.th
- https://asqthailand.com
- https://asq.locanation.com
- https://asq.ascendtravel.com- https://www.agoda.com/quarantineth
|Трансфер из аэропорта
|Расстояние от аэропорта до отеля должно быть не более 5 часов.
|Рейсы на Пкукет
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- Путешествующие должны прилетать на Пхукет прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Пкукет из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Пкукет только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок- Пкукет, номера рейсов No. PG5275, PG5279
- Рейсы на Пкукет через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок- Пкукет. Любые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься.
- Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок- Пкукет» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Пкукет.
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Рейсы в Самуй
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- Путешествующие должны прилетать в Кох Самуи прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Самуи из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Самуи только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок-Самуи, номера рейсов No. PG5125, PG5171
- Рейсы в Кох Самуи через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок-Самуи. Любоые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься.
- Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок-Самуи» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Самуи.
|В случае ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата теста ОТ-ПЦР.
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Найдите более подробную информацию на :
https://www.tatnews.org/2022/02/thailand-reopening-exemption-from-quarantine-test-go/
|Международный транзит в Бангкоке
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Если я путешествую через Таиланд транзитом в другую страну (не проходя через иммиграционный контроль), необходимо ли мне регистрироваться на Thailand Pass?
- Нет. Однако, вам необходимо иметь при себе подтверждение страхования на сумму не менее 20 000 долларов, а также результаты ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.
|Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass
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https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2?fbclid=IwAR2CtZtK9Cc0xidCztgpqMEgIaR8aB9PBarMHR9QsyjgGVrWfsJDjJ0MatQ
|Contact information for inquiries / follow-up on the following topics :
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Hotel booking authentication:
Registration for Phuket Sandbox:
Thailand’s entry schemes:
Примечания
- Вышеуказанная информация может быть изменена без предварительного уведомления.
- Посольство Королевства Таиланд в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если это будет сочтено необходимым, а также отклонить любую заявку без права на пересмотр.
- Заявители должны предоставить подлинные документы и информацию. Если будет установлено, что заявители предоставили фальшивые документы или дали ложную информацию, их заявления будут отклонены и переданы для дальнейшего определения соответствующих действий и будущего запрета на въезд в Королевство Таиланд.
- Заявители должны подавать заявки не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты вылета.
- Посольство будет обновлять информацию касательно любых изменений в правилах въезда в Таиланд на нашем официальном сайте https://moscow.thaiembassy.org/ , а также на странице ВК https://vk.com/thaiembmoscow.
- Пожалуйста, имейте в виду, что телефонная линия Посольства перегружена звонками. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста напишите их на наш электронный адрес rtemoscow@gmail.com.
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ROYAL THAI EMBASSY
28 FEBRUARY 2022
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