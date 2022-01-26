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Требования для въезда в Таиланд

Требования для въезда в Таиланд

Требования для въезда в Таиланд

с 1 марта 2022

 

* Заявителям необходимо подавать заявку как минимум за 7 дней до предполагаемой даты вылета.

** Спутник лайт одобрен только для программы «Песочница»

 

Полностью Вакцинированные путешественники
(Не менее чем за 14 дней до отъезда)

 Невакцинированные путешественники

Программа

 TEST AND GO SANDBOX
Программа «Песочница»		 Alternative Quarantine (AQ)
Карантин 1-й день 7 дней 10 дней
Зона Голубая зона Голубая зона Все зоны
Шаг №1

Необходимые документы

- Пасспорт

- Сертификат о вакцинации на АНГЛИЙСКОМ

- Подтвержденная резервация Отеля SHA Extra+ или Отеля AQ на 1-й день 

- Свидетельство о предоплате 1 требуемых ОТ-ПЦР теста и 1 теста на антиген (self ATK method), а также Трансфер из аэропорта.

- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.

- Виза (если требуется)

Необходимые документы:

- Пасспорт

- Сертификат о вакцинации на АНГЛИЙСКОМ

- Подтвержденная резервация Отеля SHA Extra+ на 7 дней.

- Свидетельство о предоплате 1 требуемых ОТ-ПЦР теста и 1 теста на антиген (self ATK method), а также Трансфер из аэропорта.

- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.

- Виза (если требуется)

Необходимые документы:

- Пасспорт

- Подтвержденная резервация пакета Отеля AQ на 10 дней. (Влючая требуемые ОТ-ПЦР тесты и Трансфер из аэропорта)

- Страховка, покрывающая все расходы на медицинское лечение на сумму не менее 20 000 долларов США на все время пребывания в Таиланде.

- Виза (если требуется)
Шаг №2 Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th , заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)		 Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th , заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)		 Подать заявление на получение Thailand Pass QR Code на сайте tp.consular.go.th, заполнив необходимую информацию и загрузив документы, требуемые в Шаг №1.
(не менее чем за 7 дней до предполагаемого отъезда)
Шаг №3

Подготовка документов:

1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

2.Thailand Pass QR Code

3. Документы Шаг №1

Подготовка документов:

1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

2.Thailand Pass QR Code

3. Документы Шаг №1

Подготовка документов:

1.Результат ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

2.Thailand Pass QR Code

3. Документы Шаг №1.
Шаг №4

Прибыли в Таиланд:

- Необходимо загрузить и установить указанное приложение для отслеживания.

- Необходимо сдать первый ПЦР тест, который вы забронировали и оплатили.

- Должны проследовать из Аэропорта в Отель категории «SHA Extra+» на транспорте, организованном отелем заранее и дождаться результатов ОТ-ПЦР теста в номере отеля.

- После результата ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вы сможете выходить из отеля.

Прибыли в Таиланд:

- Необходимо загрузить и установить указанное приложение для отслеживания.

- Необходимо сдать первый ПЦР тест, который вы забронировали и оплатили.

- Должны будет проследовать из Аэропорта в Отель категории «SHA Extra+» на транспорте, организованном отелем заранее и дождаться результатов ОТ-ПЦР теста в номере отеля.

- После результата ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вы сможете выходить из отеля.

Прибыли в Таиланд:

- Должны проследовать из Аэропорта в Отель на транспорте, организованном отелем заранее

- 10 дней в Отеле AQ Hotel.

 

Важная Информация

 

Информация о Визе

Типы виз и необходимые документы можно найти на

https://moscow.thaiembassy.org/ru/page/cate-7700-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B7?
Как подать на Туристическую визу (TR/STV) / Транзитную визу ? Заявитель должен предоставить все необходимые документы, которые указаны ниже, в визовый центр VFS Global для подачи заявления на визу (https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/tha) по меньшей мере за 15 рабочих дней до планируемого отправления:
Как подать на другие визы ? Для всех видов ВИЗ, кроме туристических (TR/STV), заявитель должен отправить все необходимые документы для получения одобрения получения визы на visa.rtemoscow@gmail.com  для рассмотрения не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого отъезда. После получения одобрения по электронной почте заявители могут подать заявление на получение визы ТОЛЬКО в VFS Global.
Языки документов Все документы должны быть на английском языке или на русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык.

Полностью вакцинированные путешественники?

 (1) Лица, вакцинированные от Ковид-19 вакциной, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения или Министерством Здравоохранения Таиланда не менее чем за 14 дней до отъезда.

(2) Путешествующие, которые переболели COVID-19 и у которых есть сертификат о выздоровлении от COVID-19 и сертификат о вакцинации одной дозой одобренной вакциной.

(3) Путешественники в возрасте от 12 до 17 лет, путешествующие в Таиланд без сопровождения, должны получить как минимум 1 дозу одобренной вакциной.
Какие вакцины одобрены Таиландом?

Одобрены  для программ Test and Go / «Песочница»

1. CoronaVac (Sinovac) - 2 doses
2. AstraZeneca / Covishield - 2 doses
3. Pfizer BioNTech - 2 doses
4. Janssen (Johnson&Johnson)
5. Moderna - 2 doses
6. COVILO (Sinopharm) - 2 doses
7. Sputnik V - 2 doses
8. Covaxin (Bharat Biotech) - 2 doses

Одобрены только для программы «Песочница»
9. Medigen - 2 doses
10. Sputnik Light - 1 dose
Таиланд признает комбинированную (смешанную) вакцинацию?

Таиланд полностью признает смешанную вакцинацию. Однако, ваша вторая доза должна быть введена в соответствии с рекомендованными сроками для каждого типа вакцины (первой дозы)

- 1-ая доза Sinovac    / 2-ая доза через 2 недели;
- 1-ая доза AstraZeneca / 2-ая доза через 4 недели;
- 1-ая доза Pfizer-BioNTech  / 2-ая доза через 3 недели;
- 1-ая доза Moderna  / 2-ая доза через 4 недели;
- 1-ая доза Sinopharm   / 2-ая доза через 3 недели;
- 1-ая доза Sputnik V   / 2-ая доза через 3 недели.
Дети младше 18 лет Дети младше 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации. Они могут быть добавлены к заявке одного из своих родителей в секции «Личная информация».
Дети младше 6 лет Им не нужно предъявлять тест RT-PCR перед отъездом, но они должны путешествовать с родителями / опекунами, по прибытии они должны сдать анализ слюны (RT-PCR).
Голубая зона

Найдите более подробную информацию на :

https://www.tatnews.org/2021/12/thailand-increases-blue-zone-destinations-to-26-eases-more-covid-19-curbs-nationwide/
Что такое отели SHA Extra+

Отели SHA Extra + это отели, которые соответствуют стандартам «Amazing Thailand Safety and Health Administration» и могут быть использованы в качестве отелей по программе Песочница, а также в качестве мест, которые предназначены для ожидания результатов ваших ПЦР-тестов с обратной транскрипцией по программе Test and Go

Список всех отелей стандарта «SHA Extra+» доступен на сайте :
https://web.thailandsha.com/shaextraplus
Бронирование номеров в Отелях «SHA Extra+» для Программы «Песочница»

-Прилетающие на Пхукет между 18:01 и 00:00 местного времени должны будут бронировать номер на 8 дней (день прилета считается как «нулевой день»).
-Прилетающие на Пхукет между 00:01 и 18:00 местного времени должны будут бронировать номер на 7 дней (день прилета считается как «первый день»).
Как записаться на ПЦР для Пхукета

- Записаться на ПЦР можно прямо на сайте www.thailandpsas.com
ПЦР для Программы Test and Go (Кроме Пхукета)

- Записаться на ПЦР тест можно прямо связаться с отелей.

- По прибытию, необходимо будет пройти 1 ПЦР теста на КОВИД-19 и 1 теста на антиген в разное время за свой счет. Первый ПЦР тест будет сдан сразу по прибытию. Можно выходить из своих номеров отеля можно будет только после получения отрицательных результатов первого теста.

- второй тест на антиген необходимо будет сдать на 5 день.
Что такое отели AQ ?

AQ – обязательный оплачиваемый самостоятельно 10-дневный карантин для невакцинированных путешественников.

Список учреждений AQ прилагается :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit?fbclid=IwAR0AJHmSh-0juwaP2Ow1l2vsDyRb-bx4pUkHSXnSFMxYX406xAYRRqSjmoo#gid=2132420569 

Как забронировать на AQ?

- Можно связаться прямо с отелей.

- https://entrythailand.go.th

- https://asqthailand.com

- https://asq.locanation.com

- https://asq.ascendtravel.com

- https://www.agoda.com/quarantineth 
Трансфер из аэропорта Расстояние от аэропорта до отеля должно быть не более 5 часов.
Рейсы на Пкукет

- Путешествующие должны прилетать на Пхукет прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Пкукет из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Пкукет только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок- Пкукет, номера рейсов No. PG5275, PG5279

- Рейсы на Пкукет через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок- Пкукет. Любые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься.

- Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок- Пкукет» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Пкукет.

Рейсы в Самуй

- Путешествующие должны прилетать в Кох Самуи прямым международным рейсом (прибывать в Международный Аэропорт Самуи из другой страны), ИЛИ международным рейсом, который прибывает в Таиланд через Международный Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) и который осуществляет сообщение с Самуи только через утвержденные рейсы по маршруту Бангкок-Самуи, номера рейсов No. PG5125, PG5171

- Рейсы в Кох Самуи через Бангкок; билет должен быть оформлен по одному бронированию с международным рейсом со стыковкой (в паре) с вышеупомянутыми утвержденными рейсами Бангкок-Самуи. Любоые билеты, забронированные по отдельности не будут приниматься.

- Путешествующие должны связываться напрямую с авиакомпаниями для того, чтобы убедиться что билеты по маршруту «Страна пребывания-Бангкок-Самуи» забронированы совместно в одной брони и что их багаж зарегистрирован до Самуи.
В случае ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата теста ОТ-ПЦР.

Найдите более подробную информацию на :

https://www.tatnews.org/2022/02/thailand-reopening-exemption-from-quarantine-test-go/
Международный транзит в Бангкоке

Если я путешествую через Таиланд транзитом в другую страну (не проходя через иммиграционный контроль), необходимо ли мне регистрироваться на Thailand Pass?

- Нет. Однако, вам необходимо иметь при себе подтверждение страхования на сумму не менее 20 000 долларов, а также результаты ПЦР-теста с обратной транскрипцией на Ковид-19, выданного в течение 72 часов до вылета.
Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2?fbclid=IwAR2CtZtK9Cc0xidCztgpqMEgIaR8aB9PBarMHR9QsyjgGVrWfsJDjJ0MatQ
Contact information for inquiries / follow-up on the following topics :

Hotel booking authentication:
The Tourism Authority of Thailand (TAT) – Tel. 1672

Registration for Phuket Sandbox:
Phuket – Tel. 66 (0) 7653 0220 or
email: thailandpass.hkt@gmail.com

Thailand’s entry schemes:
Department of Consular Affairs (DCA)
Tel. + 66 (0) 2572 8442/ + 66 (0) 65 205 4247-49 (3 line)
or email: testgo@consular.go.th

 

Примечания

- Вышеуказанная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

- Посольство Королевства Таиланд в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если это будет сочтено необходимым, а также отклонить любую заявку без права на пересмотр.

- Заявители должны предоставить подлинные документы и информацию. Если будет установлено, что заявители предоставили фальшивые документы или дали ложную информацию, их заявления будут отклонены и переданы для дальнейшего определения соответствующих действий и будущего запрета на въезд в Королевство Таиланд.

- Заявители должны подавать заявки не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты вылета.

- Посольство будет обновлять информацию касательно любых изменений в правилах въезда в Таиланд на нашем официальном сайте https://moscow.thaiembassy.org/ , а также на странице ВК https://vk.com/thaiembmoscow.

- Пожалуйста, имейте в виду, что телефонная линия Посольства перегружена звонками. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста напишите их на наш электронный адрес rtemoscow@gmail.com.

 

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ROYAL THAI EMBASSY

28 FEBRUARY 2022

 

 

 

 

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